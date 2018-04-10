Россиянам предложили самостоятельно позаботиться о пенсии

Министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам самостоятельно озаботиться достойной пенсией и не рассчитывать только на государство. Об этом глава Минфина сказал на конференции в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», — заявил министр финансов. По его словам, России необходим источник длинных денег, одним из таких источников должны стать пенсионные средства.

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«Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале, конечно», — заявил глава Минфина, отметив, что этим источником денег пользуются многие страны.

По словам Силуанова, в ближайшее время будет доработана и введена система индивидуального пенсионного капитала, чиновник полагает, что она заинтересует работников.

«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях», — отметил министр.

В конце марта Пенсионный фонд России (ПФР) обещал, что россиян научат пользоваться своими пенсионными накоплениями и объяснят, какие риски несет в себе досрочный переход из одного фонда в другой. В 2017 году, по предварительной оценке ПФР, жители страны при смене управляющих пенсиями потеряли 55 миллиардов рублей, в том числе 33,9 миллиарда —из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды.

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