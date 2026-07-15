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15:25, 15 июля 2026МирЭксклюзив

Власти Германии прокомментировали сообщения о переговорах с Россией

Правительство ФРГ опровергло сообщения о контактах Ушакова с немецкими чиновниками
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Распространяющиеся сообщения о контактах помощника президента России Владимира Путина Юрия Ушакова с представителями ведомства федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель правительства Германии, комментируя соответствующий запрос.

12 июля Telegram-канал «ЭХО / Новости» (проект «Эхо» внесен Минюстом РФ в перечень иностранных агентов) заявил со ссылкой на источники о рабочих контактах Юрия Ушакова с советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером, а также другими чиновниками стран так называемой евротройки (неформальное обозначение Великобритании, Франции и Германии). Как утверждается, контакты между сторонами активизировались с конца июня, а в Берлине исходят из возможности проработки переговорного процесса.

«Могу с уверенностью сказать: никаких контактов (...) не было», — подчеркнул немецкий чиновник, комментируя информацию «Ленте.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к переговорам с представителями Европы. Он подчеркнул, что европейским лидерам «достаточно взять телефон и набрать номер».

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