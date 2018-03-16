Россияне потеряли миллиарды рублей из-за непонимания пенсионной системы

Потери россиян, сменивших управляющих пенсионными накоплениями, в прошлом году могли составить 55 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Пенсионного фонда России (ПФР) и выводы источников в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

33,9 миллиарда рублей составили потери инвестиционного дохода у 2,2 миллиона человек из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды.

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Аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери при досрочном переходе в 27-35 миллиардов рублей.

Согласно действующим правилам, гражданин имеет право раз в пять лет менять страховщика без потери дохода. При досрочном переходе потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. На начало 2017 года в нем было 41,3 миллиарда рублей. Только за счет потерянных «молчунами» инвестдоходов по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 миллиардов рублей, отмечает издание.

«Значительные потери от досрочной смены страховщика свидетельствуют о непонимании гражданами принципов перевода пенсионных накоплений», — пишет газета. В 2018 году ущерб может оказаться еще больше.

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