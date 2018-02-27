Глава НПФ «Будущее» ушел в отставку

Гендиректор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Николай Сидоров покидает свой пост. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники

«О том, что господин Сидоров уходит с поста гендиректора НПФ «Будущее», было заявлено вечером в понедельник на встрече с менеджментом фонда», — отмечает издание.

В 1996-2013 годах Сидоров работал в Абсолют-банке, с 2005 года занимал позицию председателя правления кредитной организации. Затем возглавлял банк «Рублев». После покупки O1 Group 100 процентов акций НПФ «Благосостояние ОПС» (позже переименованного в НПФ «Будущее») в апреле 2015 года Сидоров возглавил фонд.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Согласно документу, заморозка накопительной части пенсии продлена с 2019 до 2020 года. Закон начал действовать с 1 января 2018 года.

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» является третьим по величине собранных пенсионных накоплений среди российских НПФ. Фонд входит в финансовую группу, принадлежащую бизнесмену Борису Минцу.

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