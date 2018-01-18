Банк России обсудит накопительные пенсии с НПФ

В пятницу, 19 января, состоится закрытая встреча руководителей НПФ с участием представителей Банка России, на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся накопительной пенсии, сообщает телеграмм-канал Труба под Неглинной.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Согласно документу, заморозка накопительной части пенсии продлена с 2019 до 2020 года. Закон начал действовать с 1 января 2018 года.

Впервые пенсионные накопления россиян были заморожены в 2014 году. Тогда власти уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Мораторий касается только тех россиян, кто принял решение передать часть (6 из 22 процентов, которые работодатель отчисляет в Пенсионный фонд России) своих пенсионных сбережений в негосударственные пенсионные фонды. Именно на эти 6 процентов и распространяется мораторий.

Накопления прежних лет, а это почти полтора триллиона рублей, находятся на счетах НПФ, которых в системе гарантирования прав застрахованных лиц АСВ насчитывается 38. На долю лидеров приходится более чем по 20 миллиардов рублей накоплений, а у НПФ «Благосостояние» (контролируется владельцем МКБ Романом Авдеевым) и вовсе 80 миллиардов, напоминает Телеграмм-канал.

По окончании срока заморозки средства должны вернуться на счета НПФ с индексацией — при соблюдении определенных условий, выдвинутых регулятором. В частности, например, при условии инвестирования части этих денег в активы банков, которые сейчас проходят оздоровление в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС). «Не зря глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с идеей превратить «накопительную часть пенсии» в «индивидуальный пенсионный капитал», — утверждает Телеграмм-канал. Дело тут, по мнению ресурса, не в ребрендинге, а в намерении «вырвать» деньги из системы ПФР, то есть из-под социального блока правительства, и забрать их под свой контроль. А это, по мнению ресурса, с нынешним политическим весом регулятора ему вполне по силам.

