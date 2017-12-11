Пенсионную реформу перенесли из-за споров в правительстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в план-график подготовки проектов реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России. Соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

Законопроект предусматривает стимулирование дополнительного платежа в пенсионную систему из зарплат россиян с учетом уровня дохода и возраста. Прежняя редакция предполагала, что документ внесут на рассмотрение в правительство в апреле 2017 года, в нынешней срок продлен до декабря 2018-го.

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Кроме того, если в предыдущей редакции совершенствование и уточнение правового статуса Пенсионного фонда России (ПФР) и внесение необходимых изменений в законодательство должно было произойти до марта 2014 года, то теперь сроком реализации этого пункта установлен октябрь 2018-го.

Источник РБК в правительстве утверждает, что речь идет о концепции индивидуального пенсионного капитала — причиной переноса рассмотрения реформы стали разногласия в кабинете министров. По словам собеседника, чиновники вернутся к обсуждению концепции после президентских выборов и формирования нового правительства.

В 2016 году Минфин и Банк России представили новую модель индивидуального пенсионного капитала: россиян предлагалось по умолчанию подключать к новой системе. В ее рамках граждане России обязывались в течение пяти лет делать отчисления на пенсии по нарастающей в объеме от одного до шести процентов. Минфин и Центробанк планировали, что система будет введена в 2019-м. Тогда против инициативы выступил социальный блок правительства, и она была отправлена на доработку.

В сентябре в Банке России сообщили, что регулятор решил отказаться от подключения россиян к системе по умолчанию. По замыслу ЦБ, работодатель должен предлагать своим сотрудникам добровольно подключиться к системе и начинать отчислять взносы в негосударственные пенсионные фонды.