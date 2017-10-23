Минтруд опроверг возможность повышения минимального трудового стажа

В Минтруде России отрицают, что в правительстве идет обсуждение идеи повышения минимального трудового стажа для получения пенсии, передает «Интерфакс».

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — заявил агентству пресс-секретарь министра труда и социальной защиты России Максима Топилина Мария Исянова.

Ранее в понедельник принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что в правительстве России и администрации президента рассматривают возможность увеличения минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости, как альтернативу повышению пенсионного возраста.

Повышение стажа, в свою очередь, простимулирует людей работать дольше и покинуть серый зарплатный сектор ради получения более высокой страховой пенсии. Это должно принести дополнительные доходы в Пенсионный фонд, а также дать экономике России оздоровление, рассказали собеседники газеты.

Источники издания сообщили, что резкое повышение пенсионного возраста не получит положительного отклика у российского общества, а также не даст моментального необходимого эффекта для бюджета страны. Они не указали, на сколько может увеличиться показатель минимального трудового стажа.