Голикова указала на снижение реального размера пенсий в России

Реальный размер назначенных пенсий в России снижается, несмотря на январскую единовременную выплату в пять тысяч рублей. Об этом во вторник, 6 июня, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, за четыре месяца, прошедшие с начала 2017 года, пенсии увеличились на 8,9 процента, но этот рост обусловлен исключительно январской выплатой.

«И если мы посмотрим на показатели февраля, марта и апреля, то там мы увидим снижение пенсий в реальном выражении соответственно на 0,6, 0,3, 0,1 процента. Мы двигаемся к исчерпанию того ресурса по пятитысячной выплате, которая была осуществлена в начале 2017 года», — указала она.

30 мая газета «Ведомости» писала о целевом варианте макропрогноза-2035, в котором говорится о нулевом реальном росте пенсий.

В январе глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что размер реального роста пенсий в 2017-м по сравнению с прошлым годом составит 2,1 процента. Рост обусловлен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей, а также индексациями пенсий в феврале и апреле 2017 года. В 2016-м реального увеличения пенсий не было.