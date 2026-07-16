Россиянин назвал мексиканцев ленивыми и объяснил причины

Российский тревел-блогер Александр назвал мексиканцев ленивыми и объяснил причины. Об этом он рассказал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Так, он назвал их поведение адаптацией к сильной жаре. Днем, по словам Александра, через 10 минут любой активности человек будет полностью мокрым. «Я никогда раньше не думал, что климат настолько сильно влияет на поведение человека», — признался блогер. Он отметил, что даже местная кухня приспособлена к жаркому климату и помогает охлаждаться. В пример он привел холодное пиво мичеладу.

«После нескольких месяцев в мексиканской жаре я уже не могу назвать местных ленивыми. Скорее, они просто научились жить в тех условиях, в которых выросли», — отметил он. Александр подчеркнул, что спустя несколько месяцев понял, почему жизнь в Мексике начинается после заката, и почему улицы становятся переполненными именно к вечеру.

Ранее этот же тревел-блогер описал пиво в Мексике словами «культурный аттракцион». Он признался, что сначала сам посмеивался над напитком, а потом понял, что в жару он действительно спасает.