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03:30, 16 июля 2026Путешествия

Россиянин назвал мексиканцев ленивыми и объяснил причины

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Victor Medina / Reuters

Российский тревел-блогер Александр назвал мексиканцев ленивыми и объяснил причины. Об этом он рассказал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Так, он назвал их поведение адаптацией к сильной жаре. Днем, по словам Александра, через 10 минут любой активности человек будет полностью мокрым. «Я никогда раньше не думал, что климат настолько сильно влияет на поведение человека», — признался блогер. Он отметил, что даже местная кухня приспособлена к жаркому климату и помогает охлаждаться. В пример он привел холодное пиво мичеладу.

«После нескольких месяцев в мексиканской жаре я уже не могу назвать местных ленивыми. Скорее, они просто научились жить в тех условиях, в которых выросли», — отметил он. Александр подчеркнул, что спустя несколько месяцев понял, почему жизнь в Мексике начинается после заката, и почему улицы становятся переполненными именно к вечеру.

Ранее этот же тревел-блогер описал пиво в Мексике словами «культурный аттракцион». Он признался, что сначала сам посмеивался над напитком, а потом понял, что в жару он действительно спасает.

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