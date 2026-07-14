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03:31, 14 июля 2026Путешествия

Россиянин описал пиво в Мексике словами «культурный аттракцион»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Redbarron / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Александр описал пиво в Мексике словами «культурный аттракцион». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Здесь его могут смешать с лаймом, солью, острым соусом, томатным соком, специями, иногда еще и чем-нибудь таким, что я сначала принимаю за эксперимент местного шамана. И называется все это мичелада», — пишет соотечественник. Он признался, что сначала сам посмеивался над напитком, а потом понял, что в жару он действительно спасает.

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«Мексиканцы умеют превращать жару не в повод страдать, а в часть образа жизни. У них все вокруг крутится вокруг того, как пережить полдень: тень, медленный ритм, холодные напитки, еда с лаймом, вечерние прогулки, когда город наконец оживает», — написал блогер. Он добавил, что он вряд ли сможет когда-то понять это странное сочетание, однако именно такие особенности местных кухонь — причина, почему он любит путешествовать.

Ранее Александр описал Мексику словами «детей рожают для содержания родителей в старости». В первую очередь автор публикации отметил разницу между отношением к семье в России и стране Центральной Америки.

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