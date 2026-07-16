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03:24, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленского предупредили о потере Киева

Соскин: Решение Зеленского отправить министра обороны в отставку грозит потерей Киева
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о возможности в ближайшее время потерять Киев. С таким заявлением Соскин выступил в эфире своего YouTube-канала, комментируя отставку министра обороны Михаила Федорова.

«Очнись уже, Зеленский! У тебя армия разваливается, а ты министра обороны убираешь, заменяя каким-то отбитым подхалимом. Так и до потери Киева недалеко с таким-то подходом», — высказался Соскин.

Соскин подчеркнул, что Зеленский настолько сильно борется за власть, что перестал считаться практически со всеми, даже с самыми преданными сторонниками, а это, соответственно, только несет вред Украине.

«Федоров мог стать нашим спасителем, хотя бы попытаться исправить ошибки Зеленского, а вместо этого киевский хулиган его уволил», — добавил Соскин.

Соскин уверен, что люди не простят Зеленскому такой шаг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Михаила Федорова в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата), а также заявил, что еще не принял решение, будет ли бывший министр обороны занимать в новом правительстве аналогичную должность.

В свою очередь, жители Украины уже анонсировали митинги в Киеве и Львове.

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