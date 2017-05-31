Финансы
 

Минэкономразвития спрогнозировало отсутствие роста пенсий до 2035 года

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Минэкономразвития разработало макропрогноз до 2035 года, согласно которому доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году. Об этом во вторник написала газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Издание отмечает, что в целевой вариант макропрогноза-2035, по которому экономический рост России должен вырасти до темпов выше среднемировых, ведомство закладывает практически нулевой реальный рост пенсий. Предполагается, что выйти на заданный темп удастся за счет увеличения производительности труда и численности работающих граждан, в том числе и при помощи повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Тем не менее, как пишет издание, от реализации плана повышения темпов экономического роста доходы каждого пятого россиянина сократятся. Ожидается, что за 20 лет пенсии увеличатся всего на 2,5 процента, причем их рост возобновится к 2024 году, но даже к 2035 году выплаты по нетрудоспособности останутся на 4 процента ниже уровня 2013 года.

По подсчетам МЭР, в случае успешной реализации реформ экономический рост достигнет 3,5 процентов к 2026 году, после чего замедлится. В итоге реальные доходы населения, за последние три года упавшие на 10 процентов, только к 2022 году достигнут докризисного уровня.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в феврале составил 12 893 рубля.

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