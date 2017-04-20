Пенсионер вернул Медведеву 60-рублевую прибавку к пенсии

Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр в Томской области отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии — 60 рублей. Об этом сообщается на сайте КПРФ, где опубликовано письмо мужчины коммунистам.

В своем сообщении премьеру он написал: «Село — столице — похмелиться».

По словам Смирнягина, работники почты сначала не хотели принимать денежный перевод, ему пришлось добиваться своего около часа.

За отправку 60 рублей мужчина заплатил 133 рубля. «Иду домой, улыбаюсь, сам себя глажу по лысине», — поделился он в письме, которое отправлено не только КПРФ, но и в СМИ.

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Смирнягин призвал всех пенсионеров отправить председателю правительства надбавку к пенсии. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая. Постыдились бы», — отметил пенсионер.

С 1 апреля на 0,38 процента были дополнительно проиндексированы страховые пенсии — выплаты неработающим пенсионерам. Ранее они увеличились на 5,4 процента с 1 февраля 2017 года.

Кроме того, согласно постановлению правительства, с 1 апреля социальные пенсии (выплачиваются, в частности, инвалидам, детям, потерявшим родителя) были проиндексированы на 1,5 процента. Поскольку к ним привязаны и другие выплаты, то, например, пенсии по инвалидности военнослужащих или участников Великой Отечественной войны также повысились.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в феврале составил 12 893 рубля.