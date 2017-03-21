Медведев одобрил индексацию пенсий с 1 апреля

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 1,5 процента с 1 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — отмечается в документе.

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По данным Минтруда, эта мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона — получатели социальных пенсий. В результате размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8774 рублей.

Предыдущая индексация состоялась в феврале, тогда пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4 процента в соответствии с фактическим уровнем инфляции в 2016 году.

28 февраля Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля размеры социальных пенсий на 1,5 процента. Ранее предполагалось, что с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 0,38 процента.

В январе глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что реальный рост пенсий по старости в нынешнем году по сравнению с 2016-м составит 2,1 процента.