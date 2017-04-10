Минтруд пообещал разобраться с манипуляциями прожиточным минимумом

Минтруд внесет поправки в законодательство для того, чтобы регионы не могли манипулировать уровнем прожиточного минимума и тем самым уменьшать региональную социальную доплату к пенсии. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

«В каждом регионе уровень пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума», — напомнил он. Топилин отметил, что ведомство уже проанализировало ситуацию. «Сейчас мы готовим поправки в законодательство, которые не позволят регионам произвольно относиться к прожиточным минимумам с тем, чтобы можно было более правильно устанавливать размеры где-то социальной, где-то федеральной доплаты к пенсиям», — сказал он.

В прошлом году «перекосы» в уровне прожиточного минимума проявились наиболее ярко, отметил министр. Эта величина должна была значительно вырасти, но затем ситуация изменилась — цены не так поднялись, как прогнозировалось в конце 2015 года, а регионы начали проводить манипуляции.

«В результате где-то прожиточный минимум устанавливался меньше, чем объективно необходимо, где-то больше. Меньше его устанавливали в тех регионах, где как раз высокий прожиточный минимум — северные регионы, то есть регионы, которые мы субсидируем на эти цели», — пояснил Топилин.

4 апреля правительство России установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля, что на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — восемь тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

Прожиточный минимум определяется правительством для оценки уровня жизни россиян. Эти величины используются при формировании федерального бюджета, разработке и реализации социальных программ, а также для установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий, пенсий и других социальных выплат.