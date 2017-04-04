Финансы
 

Правительство уменьшило прожиточный минимум

Перейти в «Мою Ленту»

Правительство России установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля, что на два процента меньше, чем в третьем квартале, сообщает ТАСС.

Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

14 марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала она.

В январе глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение минимального размера труда (МРОТ) к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года.

Величина прожиточного минимума за третий квартал 2016 года была установлена на уровне 9889 рублей. Это на 70 рублей меньше показателя второго квартала. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10678 рублей, для пенсионеров — 8136 рублей, для детей — 9668 рублей.

Прожиточный минимум определяется правительством для оценки уровня жизни россиян. Эти величины используются при формировании федерального бюджета, разработке и реализации социальных программ, а также для установления МРОТ, размеров стипендий, пособий, пенсий и других социальных выплат.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голодец назвала бедность россиян уникальной
Топилин предложил приблизить МРОТ к прожиточному минимуму
Правительство уменьшило прожиточный минимум на 70 рублей
Последние новости
В Астраханской области задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейских
Грузинский комбат ВСУ анонсировал операцию «Буря» по захвату Донбасса
Выходца из Чечни со взрывчаткой задержали на турецко-сирийской границе
СМИ раскрыли подробности дела против главы Удмуртии
Бомбу-огнетушитель на «Площади Восстания» нашел сотрудник петербургского метро
Коллега предполагаемого смертника из Петербурга рассказал о работе в суши-баре
Макаревич объяснил питерский концерт в день теракта
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:01 Сегодня

Страна восходящего бита

К чему приведет признание криптовалют в Японии
10:53 Сегодня

ЦБ сообщил о первой блокировке сайтов нелегальных кредиторов

21:58 3 апреля 2017

Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ и поставках нефти

11:12 Сегодня

Путин подписал закон о праве отказа от налогового резидентства России

Финансы
 — 
00:01 21 марта 2017
Дэвид Рокфеллер

Великий и ужасный

Умер Дэвид Рокфеллер — человек, пытавшийся объединить мир
19:09 3 апреля 2017

За год цена российской нефти Urals выросла в полтора раза

10:25 28 марта 2017

Цены на 20 процентов продуктов снизились из-за укрепления рубля

10:20 Сегодня

Утвержден запрет на перевод денег через иностранные системы на Украину

Финансы
 — 
00:02 3 апреля 2017

«Дети рождаются не из-за денег»

Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
17:18 3 апреля 2017

Порошенко получил акции офшорной компании Ротшильдов

00:44 28 марта 2017

Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки»

20:09 3 апреля 2017

Порошенко сообщил о решении МВФ выделить Украине миллиард долларов

Россия
«Мы живем в ситуации перманентной угрозы»
Как теракты влияют на общество и его отношения с властью
Аноним сообщил о бомбе на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге
Коллега предполагаемого смертника из Петербурга рассказал о работе в суши-баре
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14
An injured person is helped by emergency services outside Sennaya Ploshchad metro station, following explosions in two train carriages at metro stations in St. Petersburg, Russia April 3, 2017. REUTERS/Anton Vaganov TPX IMAGES OF THE DAY«Люди стали людьми»
Как теракт в Петербурге сплотил россиян
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоВременное единение
Путин и Лукашенко забыли разногласия на фоне теракта
Взорванный в петербургском метро состав утилизируют
Все материалы
Мир
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
A person holds onto the fence marking the border between the United States and Mexico in Ciudad Juarez November 2, 2010. Mexicans from both sides are celebrating the Day of the Dead at the fence to pay homage to migrants who died trying to cross the border. REUTERS/Gael Gonzalez (MEXICO - Tags: RELIGION ANNIVERSARY POLITICS SOCIETY)Две родины, ни одного дома
Как живут депортированные из США мексиканцы
Из-за предположительной газовой атаки на сирийский город погибли 18 человек
В Германии загорелся центр для беженцев
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
Все материалы
Бывший СССР
Полное обезвоживание
Почему из-за Украины Кишинев может остаться без воды
СМИ назвали имя вероятного исполнителя теракта в Петербурге
СБУ вызвалась помочь российским коллегам расследовать теракт в Петербурге
Вероятным исполнителем взрыва в Петербурге назван уроженец Киргизии
Из-за взрыва гранаты в Днепропетровской области пострадали 16 человек
Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге
В Киеве заявили о намерении приравнять крымчан к террористам
Все материалы
Финансы
Страна восходящего бита
К чему приведет признание криптовалют в Японии
ЦБ сообщил о первой блокировке сайтов нелегальных кредиторов
«Дети рождаются не из-за денег»
Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ и поставках нефти
Путин подписал закон о праве отказа от налогового резидентства России
За год цена российской нефти Urals выросла в полтора раза
Утвержден запрет на перевод денег через иностранные системы на Украину
Все материалы
Бизнес
Под знаком ГМО
Генно-модифицированные организмы в России занесут в реестр
«Татнефть» попытается взыскать с Украины 144 миллиона долларов в суде США
«А» и «Б» зависнут на трубе
ФАС обещает абонентам мобильной связи отмену роуминга в 2017 году
Юргенс рассказал о компенсациях жертвам взрывов в петербургском метро
Tesla Motors обогнала Ford Motor по капитализации
Tesla увеличила продажи электрокаров в 1,7 раза
«Роснефть» начала разработку самой северной арктической скважины
Все материалы
Силовые структуры
Ленинградское время
Почему теракт в Северной столице потряс страну
Кровавый понедельник
Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно
Попали в типографский переплет
Как суд вмешался в судьбу крупнейшего печатного предприятия страны
Бомбу-огнетушитель на «Площади Восстания» нашел сотрудник петербургского метро
СМИ раскрыли подробности дела против главы Удмуртии
СКР установил личности напавших на полицейских в Астрахани
В Астраханской области задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейских
Все материалы
Наука и техника
Не прокатило
Зачатый тремя родителями ребенок оказался в смертельной опасности
Кровавый навет
Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века
Московий из Центавра
Найден остров стабильности Вселенной
Королевский астроном рассказал о мире инопланетян
Boeing показал концепт марсианской миссии
Археологи рассказали о борьбе средневековой Англии с зомби
Названы любимые научные книги либералов и консерваторов
Все материалы
Спорт
Маэстро снова 17
Как Роджер Федерер в 35 вернулся на теннисный Олимп
«Даже ради популярности не готова раздеться»
Керлингистка Сидорова о ЧМ, отношениях между девушками и откровенных фотосессиях
Сборная России пропустила восемь шайб от Канады в матче женского ЧМ по хоккею
Россиянин Свечников исполнил победный буллит в дебютном матче в НХЛ
НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады 2018 года
Фетисов прокомментировал решение НХЛ о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018
«Спартак» вырвал победу в матче чемпионата России по футболу с «Оренбургом»
Все материалы
Культура
«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»
Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
Евгений Евтушенко Один за всех
Умер поэт Евгений Евтушенко
Три сестры в любовном треугольнике
Что сделал с пьесой Чехова радикальный украинский режиссер
Макаревич объяснил питерский концерт в день теракта
Организаторов «Евровидения» обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Вышел новый трейлер десятого сезона «Доктора Кто»
Бьорк сняла клип в виртуальной реальности
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь»
Взрыв в Петербурге глазами очевидцев
Дочь бывшего главы Саратова затравили за фото Porsche и жалобу на плохие дороги
Изолируй меня полностью!
Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей
Интернет-компании выступили против блокировки сайтов с нелицензионным кино
Хакеры замаскировали вирус под приложение «Одноклассники»
На задравших цены после взрыва петербургских таксистов пожаловались в сети
Бузову раскритиковали за рекламу очков во время трагедии в метро Петербурга
Все материалы
Ценности
Неспортивное поведение
Тренировочный костюм как одежда для выхода в свет
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
В Милане научат организации рабочего пространства
Umbro сшил футбольную форму в духе 1990-х годов
American Tourister посвятил чемоданы виниловым пластинкам
Верфь Azimut показала новую 21-метровую яхту
Santoni и Toiletpaper украсили кроссовки змеями из Эдемского сада
Все материалы
Путешествия
Состав отправился
Все, что нужно знать о правилах возврата железнодорожных билетов
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Россия стала лидером по росту турпотока в Турцию в начале года
Путин одобрил присоединение России к Монреальской конвенции об авиаперевозках
Путин ужесточил наказание для дебоширов на транспорте
Назван способ дешево путешествовать на частных самолетах
Таджикистан запретит семь рейсов российских авиакомпаний
Все материалы
Из жизни
Swimmers walk with their floats on a beach covered by algae, in Qingdao, Shandong province, China, July 24, 2015. Picture taken July 24, 2015. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA«Большие глаза и светлая кожа — жизнь удалась»
История уроженки Подмосковья, переехавшей в Китай
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого»
Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
В Испании бык забодал тореадора
Американские пожарные спасли собаку с помощью кислородной маски
Американские пожарные спасли упавшую в девятиметровую яму собаку
Исчезнувшего кенийского таксиста нашли пьяным в день его похорон
Все материалы
Домик у моря
Дом, который всегда с тобой: Volkswagen California и норвежская зима
Лучшие дальнобои СССР
Грузовики Советского Союза и Восточного Блока для дальнобоя
Первый тест совершенно новой Toyota Prius
«Приус» возвращается в Россию. И мы на нем уже поездили
Пикап, который мог выигрывать гонки
Забытые концепт-кары: Chevrolet XT-2, гоночный призрак El Camino
Появились фотографии обновленного Peugeot 308
В «Тойоту» GT86 установили мотор V12 c четырьмя турбинами
«Субару» будут выпускаться компанией Subaru
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы