Правительство уменьшило прожиточный минимум

Правительство России установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля, что на два процента меньше, чем в третьем квартале, сообщает ТАСС.

Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

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14 марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала она.

В январе глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение минимального размера труда (МРОТ) к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года.

Величина прожиточного минимума за третий квартал 2016 года была установлена на уровне 9889 рублей. Это на 70 рублей меньше показателя второго квартала. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10678 рублей, для пенсионеров — 8136 рублей, для детей — 9668 рублей.

Прожиточный минимум определяется правительством для оценки уровня жизни россиян. Эти величины используются при формировании федерального бюджета, разработке и реализации социальных программ, а также для установления МРОТ, размеров стипендий, пособий, пенсий и других социальных выплат.