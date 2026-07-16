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06:48, 16 июля 2026Бывший СССР

Силовики сообщили о переброске бригады ПВО в пехоту ВСУ

РИА Новости: Командование ВСУ перебросило защищавшую Харьков бригаду ПВО в пехоту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетчиков из 302-ой бригады противовоздушной обороны (ПВО), отвечавших за оборону Харькова, в штурмовые подразделения 72-ой механизированной бригады. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Для участия в штурмовых действиях в районе Избцикого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.

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