Топилин рассказал о способах повышения пенсий

Установить 40-процентное соотношение пенсий и средних зарплат в России можно с помощью легализации рынка труда и реформы пенсионной системы. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

По его данным, в настоящее время средняя пенсия составляет 35-37 процентов от средней зарплаты. Один из способов увеличения пенсий — это рост ставок взносов, отметил министр. «Мы не идем на это, потому что понимаем, что это повлечет очень серьезные изменения в экономике. Поэтому мы исходим из того, что ставки на страховые взносы, которые сейчас есть, позволяют держать тот уровень пенсионного обеспечения, который есть», — сказал Топилин.

Он напомнил, что индексация пенсий проводится в полном объеме с 2017 года, и это является позитивным сдвигом. «Мы исходим из того, что где-то около 40 процентов — средний уровень пенсии к среднему заработку», — сказал чиновник.

Ранее 10 апреля Топилин пообещал, что Минтруд внесет поправки в законодательство для того, чтобы регионы не могли манипулировать уровнем прожиточного минимума и тем самым уменьшать региональную социальную доплату к пенсии.

В январе глава Минтруда сообщил, что реальный рост пенсий по старости в нынешнем году по сравнению с 2016-м составит 2,1 процента.