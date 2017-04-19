Госдума одобрила повышение пенсионного возраста чиновников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении срока службы региональных чиновников с 65 до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 апреля.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О государственной гражданской службе РФ». С января 2017-го аналогичные правила действуют в отношении федеральных чиновников из числа руководителей (глав департаментов и управлений, их замов и сотрудников аппаратов).

14 апреля комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять данный проект закона. Один из авторов документа, первый зампредседателя Ставропольской думы Дмитрий Судавцов считает, что, если пожилые чиновники могут составить конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.

Законопроект также получил положительные отзывы правового управления ГД, Совета законодателей (его поддержали 18 субъектов) и правительства.

С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Закон повысил возраст выхода на пенсию для лиц, занимающих государственные должности России и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.