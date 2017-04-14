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В ГД одобрили идею позволить региональным чиновникам работать до 70 лет

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Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении срока службы региональных чиновников с 65 до 70 лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, пишет газета «Известия».

Проект поправок в закон «О государственной гражданской службе РФ» внесли депутаты заксобрания Ставропольского края в начале этого года. С января 2017-го аналогичные правила действуют в отношении федеральных чиновников из числа руководителей (глав департаментов и управлений, их замов и сотрудников аппаратов).

Авторы полагают, что нормы должны распространяться и на регионы.

«Анализ показывает, что гражданин поступает на госслужбу в 40–45 лет, приобретя достаточный жизненный, научный и трудовой опыт. Какое-то время нужно на то, чтобы он осознал, что такое госслужба, потом происходит процесс обучения, тратятся бюджетные деньги. А потом наступает 65-летие, когда он должен покинуть службу, хотя еще готов и может работать», — заявил на заседании ГД 13 апреля первый зампредседателя Ставропольской думы Дмитрий Судавцов.

По его мнению, если пожилые чиновники могут составить конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.

Законопроект уже получил положительные отзывы правового управления ГД, Совета законодателей (его поддержали 18 субъектов) и правительства. Нижняя палата намерена рассмотреть документ в первом чтении на следующей неделе, уточняет агентство.

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