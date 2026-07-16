Расправившийся с исполнительницей теракта в Монако стоял за 20 попытками терактов в России

Подозреваемый в убийстве Березовской пытался устроить 20 терактов в России

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович, которого подозревают в расправе над украинкой Анастасией Березовской после ее покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пытался совершить теракты в России. Об этом сообщает RT.

По данным источника, на счету у Жиковича как минимум 20 попыток.

Серия терактов планировалась в Пятигорске. Жертвами должны были стать представители правоохранительных органов в курортной зоне города. Для этого Жикович завербовал женщину, имеющую гражданство Германии. После выполнения задания ее должен был подорвать член «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Когда российские правоохранители сорвали план, Жикович завербовал двух женщин из Москвы. Также он пытался организовать взрыв на юге России в придорожном кафе, на Крымском мосту и в центре Грозного.

9 июля сообщалось, что Жиковича отправили под стражу в Киеве по делу о расправе над исполнительницей теракта в Монако. Вместе с ним отправлен в СИЗО действующий офицер Главного управления разведки Украины Владислав Реут.