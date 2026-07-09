Стала известна судьба двух подозреваемых в убийстве первой террористки в Монако

В Киеве отправили под арест двух подозреваемых в убийстве исполнительницы теракта в Монако

В Киеве отправили под арест двух подозреваемых в убийстве исполнительницы теракта в Монако, целью которого был украинский олигарх Вадим Ермолаев. Об этом сообщает издание «Общественное».

Первый подозреваемый — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Владислав Реут. Именно он, по версии следствия, произвел два выстрела в голову женщине. Мужчина выразил готовность сотрудничать со следствием.

Второй подозреваемый — уроженец Азербайджана Виталий Жикович. Он является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), а также бывшим членом «Правого сектора» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Целью нападения стал Вадим Ермолаев. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский писал, что Ермолаев являлся партнером президента Украины и экс-главы его офиса Андрея Ермака в строительстве мемориального некрополя под Киевом.