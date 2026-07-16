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10:04, 16 июля 2026Экономика

Мировые цены на нефть перешли к снижению

Биржевая стоимость Brent упала ниже 85 долларов за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В ходе торгов в четверг, 16 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent упала ниже 85 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 9:55 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 84,5 доллара. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,52 процента. На минимуме котировки падали до 84,33 доллара.

В начале этой недели цены на Brent устойчиво росли на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. Возобновление США и Ираном взаимных ракетных ударов усилило опасения участников фондового рынка по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива. До войны в регионе по этому маршруту проходила значительная часть глобальных поставок сырья.

Нынешнее снижение котировок, объяснила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, обусловлено выжидательной позицией трейдеров после сильного ралли. Сейчас участники рынка сосредотачивают свое внимание не на угрозах США и Ирана, а на реальных последствиях эскалации на Ближнем Востоке для мировых поставок сырья. Кроме того, трейдеры ожидают мер, которые стороны конфликта предпримут в ближайшие дни, резюмировала аналитик.

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