Цены на нефть ускорили рост на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Биржевая цена Brent превысила 86 долларов за баррель на фоне ракетных ударов США и Ирана

В ходе торгов в среду, 15 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent ускорила рост и превысила 86 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 11:12 по московскому времени сырьевые котировки вплотную приблизились к 86,5 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 2,05 процента. На пике котировки достигали 86,55 доллара.

Эксперты связывают удорожание нефти с очередной эскалацией на Ближнем Востоке. Взаимные ракетные удары США и Ирана фактически положили конец временному перемирию, достигнутому сторонами в начале второй половины июня. На фоне обострения ситуации в регионе усилились опасения участников рынка по поводу возобновления блокировки Ормузского пролива, через который до начала войны в Иране поступала значительная часть глобального предложения нефти.

В случае затяжного нарушения судоходства в акватории ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировые цены на нефть могут обновить исторический максимум и достичь 180 долларов за баррель до конца года. Переломный момент для глобального энергорынка может наступить уже в августе. Если к этому времени блокада пролива Ормуз продолжится, заявил исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби Филипп Хури, сырьевые котировки устремятся вверх.