Россияне массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток

Самыми быстрорастущими направлениями для активного отдыха стали Арктика и Дальний Восток

В 2026 году россияне все чаще стали выбирать яркие эмоции и уникальные природные локации вместо традиционного пляжного отдыха. Об этом говорится в исследовании «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Трафик на сайты, предлагающие приключенческие туры, вырос на 30 процентов, а каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на направления для активного отдыха.

В источнике также говорится, что российские туристы массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток — они стали самыми быстрорастущими направлениями для активного отдыха. Путешественники все чаще хотят увидеть северное сияние и китов, полюбоваться маяками и совершить восхождение на вулканы. Ради уникального опыта они готовы преодолевать большие расстояния.

В число востребованных направлений для активного отдыха также вошли Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, Байкал в Иркутской области, Алтай, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. Авторы исследования отметили, что средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах летом 2026 года составляет 6,3 тысячи рублей. Относительно прошлого года цена не изменилась.

Ранее россиянам назвали самый доступный регион для отдыха у Тихого океана с ограниченным бюджетом. Им оказался Приморский край.