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19:57, 3 июля 2026Моя страна

Россиянам назвали самый дешевый регион для отдыха у Тихого океана

АТОР: Самый доступный регион для отдыха у Тихого океана — Приморский край
Алина Черненко

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали самый доступный регион для отдыха у Тихого океана с ограниченным бюджетом — им оказался Приморский край. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители компании «Спектрум» отметили, что по сравнению с Камчаткой, Сахалином и Чукоткой перелет, проживание и экскурсии там значительно дешевле. «Даже при относительно небольшом бюджете турист сможет получить яркие впечатления, насладиться морскими пейзажами и дальневосточной кухней», — добавили они.

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По данным туроператора «Алеан», недельные турпакеты из Москвы в города Дальнего Востока обойдутся в сумму от 105-130 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включены авиабилеты и проживание в гостинице с завтраками. Самый доступный пакетный тур во Владивосток начинается от 104,5 тысячи рублей на двоих, в Южно-Сахалинск — от 111,6 тысячи рублей на двоих, а в Петропавловск-Камчатский — от 127,5 тысячи рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке запустят проект «Восточное ожерелье России». Он будет представлять собой туристический железнодорожный маршрут через четыре региона: Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край.

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