Матвиенко предрекла апокалипсис при отказе от индексации пенсий на 20 лет

В Совет Федерации не поступал появившийся в СМИ макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому на ближайшие 20 лет закладывается почти нулевой реальный рост пенсий. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. Она также назвала подобный документ апокалиптическим.

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«Заморозка индексации пенсий абсолютно неприемлема. Такой сценарий не может рассматриваться», — цитирует политика ТАСС.

О целевом варианте макропрогноза-2035, в котором указаны такие параметры, 30 мая со ссылкой на соответствующий документ сообщила газета «Ведомости». По информации издания, из представленных в прогнозе показателей следует, что пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, при этом число пенсионеров к 2035 году сократится почти на четверть.

Также газета пишет, что доходы россиян вернутся к докризисному уровню лишь в 2022 году.

Размер реального роста пенсий в 2017-м по сравнению с прошлым годом составит 2,1 процента, заявлял глава Минтруда Максим Топилин. Рост обусловлен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей, а также индексациями пенсий в феврале и апреле 2017 года. В 2016-м реального увеличения пенсий не было.