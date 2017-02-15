Финансы
 

Набиуллина отвергла возможность разморозки пенсионных накоплений

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина

Банк России считает маловероятной разморозку обязательных пенсионных накоплений. Об этом в среду, 15 февраля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия сейчас во многом финансируется за счет федерального бюджета, то есть она не является сбалансированной по страховым взносам», — сказала Набиуллина, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Она подчеркнула, что накопления гражданам нужны для того, чтобы они имели возможность формировать государственные пенсии. Кроме того, накопления — это "длинные деньги" в экономике, поэтому власти предложили систему индивидуального пенсионного капитала. «Он действительно носит гражданско-правовой добровольный характер, но имеет автоподписку: то есть граждане в нее по умолчанию вступают, но имеют право в любой момент отказаться и в любой момент присоединиться к этой системе», — сказала глава ЦБ.

По данным исследований, только 18 процентов граждан заявили, что не хотят участвовать в системе индивидуального пенсионного капитала, причем более половины готовы отчислять в нее от одной до шести тысяч рублей в месяц, сообщила Набиуллина.

В ноябре 2016 года в Минэкономразвития предлагали вернуться к вопросу о частичной разморозке пенсионных накоплений в 2018 году. В Минфине увязали частичную разморозку с существенным ростом цен на нефть.

В сентябре вице-премьер Ольга Голодец заявила, что федеральный бюджет 2017-2019 годов верстается, исходя из того, что накопительная часть пенсии в ближайшие три года формироваться не будет.

Впервые мораторий на формирование накопительной составляющей пенсий был введен с 2014 года. Страховые взносы работодателей были полностью направлены в распределительную часть пенсионной системы. Это позволило властям сэкономить часть бюджетных расходов на трансферте Пенсионный фонд России. Затем пенсионный мораторий был продлен еще на год. В 2016-м взносы также были заморожены — из них был сформирован антикризисный фонд в бюджете.

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