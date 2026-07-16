В российском городе выпала месячная норма осадков за сутки

Синоптик Тишковец: В Перми за сутки выпала месячная норма осадков

В Перми за сутки выпала месячная норма осадков. Внимание на ситуацию в российском городе обратил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Перми за минувшие сутки выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений количество осадков для всего июля. «За последние 24 часа выпало 76 миллиметров (побит прежний рекорд 2017 года со значением 66 миллиметров). Обычно столько небесной влаги здесь выпадает за целый месяц!» — поделился информацией он.

В ближайшее время, продолжил Тишковец, Урал под влиянием циклона продолжит заливать аномальными ливнями, поэтому ситуация с паводками, которые обрушились на регион, лишь ухудшится. «До конца недели прольется до 30–50 миллиметров, в Заволжье 50–80 миллиметров, на севере Урала до 80–110 миллиметров», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что на Урале земля начала уходить из-под ног после паводка.