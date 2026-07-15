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15:25, 15 июля 2026Экономика

Земля в российском регионе стала уходить из-под ног

На Урале земля стала уходить из-под ног после наводнения
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

На Урале земля начала уходить из-под ног после наводнения. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о городе Камышлове Свердловской области — обильные осадки привели к оползням и провалам грунта возле жилых домов. На записи, снятой местной жительницей, можно увидеть, как огромный кусок земли вместе с растущими на нем деревьями «съезжает» вниз по склону. Помимо этого, в селе Обуховское Камышловского района дворы и улицы оказались под водой.

В поселке Красногвардейский после разлива реки Шайтанки в лесу заметили рыбу. Улов «застрял» на опушке после того, как вода вернулась в русло. В результате местные жители собирали рыбу как грибы.

Ранее жителей Свердловской области, которых эвакуируют в ковше трактора из-за паводка, сняли на видео.

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