Россиян эвакуировали в ковше из-за паводка

Жителей Свердловской области эвакуировали в ковше трактора из-за паводка

На Свердловскую области обрушились паводки. В сети появились кадры с эвакуацией отдыхающих из подтопленного санатория «Обуховский» в Камышловском районе в ковше трактора, сообщает Telegram-канал ЕАН.

Сообщается, что легковой транспорт не может проехать по затопленной территории, поэтому организаторам спасательной операции пришлось задействовать тяжелую технику.

В ряде районов Свердловской области выпало почти две месячные нормы осадков, из берегов вышли сразу несколько крупных рек. Паводок оказался самым масштабным с 2020 года.

В зоне подтопления на понедельник, 13 июля, находятся 18 муниципальных образований и 61 населенный пункт. Под водой оказались 1006 приусадебных и садовых участков, 179 жилых и садовых домов, а также девять низководных мостов. Транспортное сообщение ограничено с 27 населенными пунктами. На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень движение частично перекрыли, организованы объездные маршруты: вода переливается через дорожное полотно. Началась эвакуация жителей села Горбуновское в Талицком округе.

Прогноз погоды в регионе остается неутешительным.

Ранее стало известно, что под Нижним Тагилом мужчина просидел два дня на втором этаже дома, спасаясь от наводнения. Мужчина также спас от воды кроликов, коз и кур.