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19:05, 7 июля 2026Экономика

Россиянин два дня просидел с козами на втором этаже дома из-за наводнения

Под Нижним Тагилом мужчина два дня просидел с козами на втором этаже дома из-за паводков
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В СНТ «Шахтер» под Нижним Тагилом мужчина безвылазно просидел два дня на втором этаже дома, спасаясь от наводнения. Компанию местному жителю составили козы, кролики и курицы, передает Telegram-канал Mash.

Неподалеку от садового товарищества прорвало плотину, после чего излишки воды стали сбрасывать в реку Тагил. В результате она вышла из берегов и начала топить соседние земельные участки. Оказавшись в водяной ловушке, мужчина не растерялся — подключил генератор и «забаррикадировался» на втором этаже дома.

Свое хозяйство он не бросил и разместил наверху кроликов, коз и куриц. Пожилая соседка мужчины поступила аналогичным образом, но генератора у нее не оказалось. Первый этаж дома оказался затоплен паводковыми водами. Несмотря на масштабы происшествия, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе вводить не стали. К настоящему времени паводки почти отступили, но дома все еще остаются без света и воды.

Ранее в другом российском регионе, Ленинградской области, из-за плотин бобров затопило почти полсотни приусадебных участков в садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное».

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