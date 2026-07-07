Бобры построили плотины и затопили дома под Петербургом

В Ленинградской области 45 участков затопило из-за построенных бобрами плотин

В Ленинградской области бобры построили плотины и затопили десятки домов. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону, передает РИА Новости.

«Общее количество подтопленных приусадебных участков — 45. Предварительная (причина — прим. «Ленты.ру») — плотины бобров», — рассказали в ведомстве.

Спасатели отметили, что паводки затронули садоводства «Красногорские покосы» и «Южное» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Владельцы подтопленных территорий покинули их самостоятельно, эвакуировать россиян не потребовалось. Специалисты МЧС и регионального комитета правопорядка и безопасности продолжают наблюдать за ситуацией.

Ранее в Чехии агрессивный бобр захватил частный пруд и напал на владельцев участка. Необычное столкновение животного с человеком произошло на участке в городе Климковице на северо-востоке страны. Бобр, по всей видимости, собирался поселиться в пруду на частной территории. Он напал на собаку владельца, а затем на его дочь.