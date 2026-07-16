Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:58, 16 июля 2026Экономика

В России власти начали активнее банкротить бизнес

«Известия»: Доля ФНС среди инициаторов банкротств выросла за год с 15 до 23 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года на долю Федеральной налоговой службы (ФНС) России пришлось 23 процента инициированных процедур банкротств компаний, хотя годом ранее было только 15 процентов. Об этом со ссылкой на данные федерального ресурса пишут «Известия».

Лидерство по числу инициаций удерживают кредиторы (порядка 60 процентов случаев), а еще 17 процентов обращений приходится на долю самих должников.

За год количество обращений ФНС в арбитражные суды с требованием признать компании несостоятельными выросли с двух тысяч до семи. Впрочем, сама по себе заявка еще не означает запуск процедуры, для этого необходимо дождаться решения суда.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов объяснил, что чаще всего налоговики требуют признать компанию несостоятельной после того, как задолженность подтверждена, срок ее погашения истек, а другие способы взыскания не дали результата. Также размер долга должен превышать два миллиона рублей, а длительность просрочки — более трех месяцев.

Материалы по теме:
Банкротство под следствием. Как чужие активы становятся «золотой жилой» для конкурсных управляющих
Банкротство под следствием.Как чужие активы становятся «золотой жилой» для конкурсных управляющих
30 января 2026
Решиться на банкротство. Топ-10 лучших компаний по этой процедуре в Москве и регионах
Решиться на банкротство.Топ-10 лучших компаний по этой процедуре в Москве и регионах
26 сентября 2025

По мнению экономиста Ольги Гогаладзе, увеличившаяся активность ФНС связана с ухудшением положения бизнеса в целом. В первом квартале общая прибыль компаний упала более чем на четверть, а налоговая нагрузка, напротив, выросла. В результате задолженность граждан и бизнеса перед налоговой на этот период увеличилась на треть.

Кроме того, добавил судебный юрист юридической фирмы BBNP Андрей Сафонов, с мая изменился порядок признания налоговых долгов безнадежными, и теперь ФНС чаще запускает процедуры банкротства в отношении неработающих предприятий.

Эксперты отмечают, что сами по себе банкротства сложно назвать негативным или позитивным фактором, потому что, с одной стороны, они усложняют работу компаний, вынужденных учитывать такой риск, но с другой, очищают рынок от слабых и недобросовестных участников. Тем не менее, указывает Чернов, в ситуации роста расходов на налоги, зарплаты, топливо и отчетность бизнес, как правило, режет траты на развитие, что чревато замедлением экономики.

Ранее сообщалось, что опрошенные Банком России аналитики ухудшили предыдущий прогноз по росту ВВП на 2026 год с 0,7 процента до 0,6 процента

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе острова Змеиный
    Киев отреагировал на нападение украинцев на супружескую пару в Польше
    Российская «Паутина» защитит от БПЛА
    Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину
    Иностранка с золотыми слитками в подошве попала под уголовное дело в России
    Расправившийся с исполнительницей теракта в Монако стоял за 20 попытками терактов в России
    Стармер прибыл на Украину с прощальным визитом
    Мировые цены на нефть перешли к снижению
    В Киеве и Львове люди вышли на протест из-за отставки министра обороны
    В российском городе выпала месячная норма осадков за сутки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok