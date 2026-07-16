В России власти начали активнее банкротить бизнес

«Известия»: Доля ФНС среди инициаторов банкротств выросла за год с 15 до 23 процентов

Во втором квартале 2026 года на долю Федеральной налоговой службы (ФНС) России пришлось 23 процента инициированных процедур банкротств компаний, хотя годом ранее было только 15 процентов. Об этом со ссылкой на данные федерального ресурса пишут «Известия».

Лидерство по числу инициаций удерживают кредиторы (порядка 60 процентов случаев), а еще 17 процентов обращений приходится на долю самих должников.

За год количество обращений ФНС в арбитражные суды с требованием признать компании несостоятельными выросли с двух тысяч до семи. Впрочем, сама по себе заявка еще не означает запуск процедуры, для этого необходимо дождаться решения суда.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов объяснил, что чаще всего налоговики требуют признать компанию несостоятельной после того, как задолженность подтверждена, срок ее погашения истек, а другие способы взыскания не дали результата. Также размер долга должен превышать два миллиона рублей, а длительность просрочки — более трех месяцев.

По мнению экономиста Ольги Гогаладзе, увеличившаяся активность ФНС связана с ухудшением положения бизнеса в целом. В первом квартале общая прибыль компаний упала более чем на четверть, а налоговая нагрузка, напротив, выросла. В результате задолженность граждан и бизнеса перед налоговой на этот период увеличилась на треть.

Кроме того, добавил судебный юрист юридической фирмы BBNP Андрей Сафонов, с мая изменился порядок признания налоговых долгов безнадежными, и теперь ФНС чаще запускает процедуры банкротства в отношении неработающих предприятий.

Эксперты отмечают, что сами по себе банкротства сложно назвать негативным или позитивным фактором, потому что, с одной стороны, они усложняют работу компаний, вынужденных учитывать такой риск, но с другой, очищают рынок от слабых и недобросовестных участников. Тем не менее, указывает Чернов, в ситуации роста расходов на налоги, зарплаты, топливо и отчетность бизнес, как правило, режет траты на развитие, что чревато замедлением экономики.

Ранее сообщалось, что опрошенные Банком России аналитики ухудшили предыдущий прогноз по росту ВВП на 2026 год с 0,7 процента до 0,6 процента