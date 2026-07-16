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02:31, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка попала в неловкую ситуацию и предпочла свалить все на своего маленького сына

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ANURAK PONGPATIMET / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Raiyalin рассказала, как подставила собственного сына, доведя ребенка до слез. Инцидент произошел в набитом посетителями ресторане.

«Начну с того, что у меня начался второй триместр беременности, и проблемы с желудком — в самом разгаре. Я ужинала в ресторане со своим пятилетним ребенком, а желудок никак не мог усвоить съеденное. На тарелке было много сыра. Мой будущий ребенок требует сыра, а мой кишечник — нет», — написала молодая мать.

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Поняв, что ей срочно нужно испустить кишечные газы, она встала из-за стола, чтобы отправиться в туалет. Однако, едва встав, она сделала это прямо возле стола. Звук был настолько громким, что его услышали все гости заведения.

«Это может прозвучать странно, но я решила, что наилучшим социально приемлемым вариантом будет сделать вид, что газы вышли не из меня, а из моего ребенка. Однако в этот момент сын спросил: "Кто пукнул?" Душа покинула мое тело. Я обняла его и начала смеяться, чтобы не заплакать: "Хочешь, я отведу тебя в туалет?" И тогда начал рыдать он: "Это был не я! Я бы признался, если бы это был я"», — рассказала женщина.

Чтобы остановить истерику сына, она призналась ему, что газы на самом деле испустила она. Теперь она сожалеет о своей неудавшейся попытке подставить ребенка и планирует больше никогда не посещать этот ресторан.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на отвратительную привычку своего бойфренда, в буквальном смысле отравляющую ей жизнь. В комментариях многие порекомендовали ей уйти от молодого человека.

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