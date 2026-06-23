Девушка пожаловалась на невыносимые кишечные газы бойфренда и получила совет

Пользовательница Reddit с ником Billabongggg пожаловалась на отвратительную привычку своего бойфренда, в буквальном смысле отравляющую ей жизнь. В комментариях многие порекомендовали ей уйти от молодого человека.

По словам автора, ее парень регулярно испускает кишечные газы. «Мы вместе уже больше года, и первые несколько месяцев он хорошо это скрывал. Но со временем это стало невыносимым. Я чувствую этот отвратительный запах, когда мы сидим на диване, когда лежим в постели, когда едем в машине. Иногда он специально включает блокировку от детей, чтобы я не могла опустить окно. На днях я открыла шкаф и меня накрыла густая стена ужасного запаха. Пук буквально застрял в шкафу!» — пожаловалась девушка.

Она добавила, что все ее просьбы предупреждать о начале этой «газовой атаки» или выходить в другую комнату просто игнорируются бойфрендом. Из-за этого она постоянно сталкивается с «самыми ужасными запахами», когда-либо встречавшимися ей.

Пользователи в комментариях посоветовали девушке всерьез задуматься о расставании. По их мнению, молодой человек не уважает ни мнение, ни личные границы девушки. Альтернативный сценарий, по их мнению, — «продолжать молча страдать».

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на мужа из-за его привычки испускать кишечные газы на супружеском ложе. Она уточнила, что счастлива в браке, однако давно не может нормально спать из-за омерзительного запаха, вызывающего у нее тошноту.