Мерзкая привычка мужчины разрушила сон его жены

Пользовательница Reddit с ником Sunflwr1662 пожаловалась на мужа из-за одной его привычки. Она уточнила, что счастлива в браке, однако давно не может нормально спать, так как ее супруг источает неприятный запах в постели.

«Я обычно ложусь спать раньше мужа. Он приходит, когда я уже начинаю засыпать. И каждый вечер он неизменно выпускает самые громкие и вонючие кишечные газы, какие только можно представить. И никаких усилий, чтобы их сдержать. Запах настолько отвратительный, что обычно мне приходится вставать с постели, чтобы меня не вырвало», — посетовала женщина.

В ответ на озвученные претензии мужчина заявил, что жене придется смириться с ситуацией. Принимать лекарства или менять диету, чтобы устранить неприятный запах, он отказался.

«Имейте в виду, этот мужчина не пукает на публике и не делал этого в постели до свадьбы. Если бы он хотел делать это не в кровати — без проблем. В гостиной или на кухне — отлично. Но ночью, под одеялом и бессчетное количество раз...» — написала автор.

В комментариях к посту пользователи согласились с тем, что мужчина ведет себя максимально неуважительно. Позднее автор добавила, что показала супругу эти комментарии, однако тот «не согласен со всеми, кто называет его придурком».

