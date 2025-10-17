Кишечник подвел спортсмена прямо посреди марафона

Пользователь Reddit с ником StablePerusal рассказал о казусе, случившемся с ним во время участия в Чикагском марафоне. По словам автора, неприятность произошла ближе к концу дистанции.

«История про то, как я поверил пуку. Пожалуйста, никогда не доверяйте пуку. На 35 километре я подумал: "О, я почти закончил! Дай-ка я просто подпущу этот маленький газик, чтобы разогнаться". Маленький газик превратился в ручей, просто в поток дерьма. Не понимаю, почему я не мог его остановить, хотя изо всех сил хватался за свой анус. Он просто продолжал течь. И точно, вот он потек по моей правой ноге, и девчонка позади меня вскрикнула: "О, черт возьми!"», — написал автор.

Он смущенно потрогал себя пониже спины и понял, что его шорты также промокли. Оглянувшись назад, спортсмен осознал, что оставляет за собой маленькую полоску из жидкого кала, в котором на тот момент уже были перепачканы новые кроссовки бегуна и его носки.

«Я обделался вдребезги. Выходом стал биотуалет, в котором я вытер все салфетками. Ноги тряслись, и, конечно же, мне стало тесно в биотуалете, и я еще и чуть не свалился в эту чертову дыру», — заключил автор.

