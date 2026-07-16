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Из жизни
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03:30, 16 июля 2026Из жизни

Курьер ворвался в квартиру и показал пенис

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Fotos593 / Shutterstock / Fotodom

В Индии фуд-блогерша из штата Карнатака обвинила курьера в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Times of India.

27-летняя женщина из города Бангалор написала заявление в полицию в субботу, 11 июля. Она заявила, что курьер привез ей посылку, а затем попросил воспользоваться ванной комнатой. Она отказалась, так как испугалась за свою безопасность. По словам индианки, она несколько раз просила курьера постучать в соседние квартиры, где живут мужчины.

После этого, как рассказала пострадавшая, курьер ворвался в ее квартиру и проследовал в ванную. Женщина снимала все это на камеру телефона. Воспользовавшись туалетом, незваный гость вышел и якобы показал хозяйке свой половой орган. На допросе курьер признал, что действительно воспользовался ванной комнатой клиентки, однако не обнажался перед ней.

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Служба доставки, где работал молодой человек, сразу же уволила его. Полиция пытается выяснить, что именно произошло в квартире.

Ранее сообщалось, что в Индии студентка отбилась от директора колледжа, который попытался ее изнасиловать. Девушка укусила мужчину за половой орган.

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