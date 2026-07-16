Курьер ворвался в квартиру и показал пенис

В Индии фуд-блогерша из штата Карнатака обвинила курьера в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Times of India.

27-летняя женщина из города Бангалор написала заявление в полицию в субботу, 11 июля. Она заявила, что курьер привез ей посылку, а затем попросил воспользоваться ванной комнатой. Она отказалась, так как испугалась за свою безопасность. По словам индианки, она несколько раз просила курьера постучать в соседние квартиры, где живут мужчины.

После этого, как рассказала пострадавшая, курьер ворвался в ее квартиру и проследовал в ванную. Женщина снимала все это на камеру телефона. Воспользовавшись туалетом, незваный гость вышел и якобы показал хозяйке свой половой орган. На допросе курьер признал, что действительно воспользовался ванной комнатой клиентки, однако не обнажался перед ней.

Служба доставки, где работал молодой человек, сразу же уволила его. Полиция пытается выяснить, что именно произошло в квартире.

Ранее сообщалось, что в Индии студентка отбилась от директора колледжа, который попытался ее изнасиловать. Девушка укусила мужчину за половой орган.