Коков: Неадекватные и безумные политики на Западе пренебрегают жизнями миллионов

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков заявил, что неадекватные и безумные западные лидеры пренебрегают жизнями миллионов в разных частях света. Его слова приводит ТАСС.

Политик до этого также отметил, что за последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов.

До этого замсекретаря СБ Александр Венедиктов рассказал, что некоторые страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией, чтобы использовать их в своих целях.