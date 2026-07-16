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02:37, 16 июля 2026Мир

Замсекретаря СБ раскрыл жестокость западных политиков

Коков: Неадекватные и безумные политики на Западе пренебрегают жизнями миллионов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков заявил, что неадекватные и безумные западные лидеры пренебрегают жизнями миллионов в разных частях света. Его слова приводит ТАСС.

Политик до этого также отметил, что за последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов.

До этого замсекретаря СБ Александр Венедиктов рассказал, что некоторые страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией, чтобы использовать их в своих целях.

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