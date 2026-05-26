Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 26 мая 2026Силовые структуры

В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

СБ РФ: Запад снабжает террористов современным оружием
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Liga Cerina / Shutterstock / Fotodom

Некоторые страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией, чтобы использовать их в своих целях. Об этом сказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов, выступая на открытии Международного форума по безопасности, пишет РИА Новости.

«Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией», — отметил Венедиктов.

Замсекретаря СБ заявил, что такие угрозы, как терроризм и экстремизм, никуда не делись. Наглядное подтверждение этому, по его словам, — события в Мали. При этом ряд стран Запада не только не борется с радикалами, но и активно использует их в своих целях.

Ранее подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России совместно с армией Мали отбили массированную атаку исламистов и удержали ключевые позиции в столице Бамако и других городах страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok