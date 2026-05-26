СБ РФ: Запад снабжает террористов современным оружием

Некоторые страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией, чтобы использовать их в своих целях. Об этом сказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов, выступая на открытии Международного форума по безопасности, пишет РИА Новости.

«Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией», — отметил Венедиктов.

Замсекретаря СБ заявил, что такие угрозы, как терроризм и экстремизм, никуда не делись. Наглядное подтверждение этому, по его словам, — события в Мали. При этом ряд стран Запада не только не борется с радикалами, но и активно использует их в своих целях.

Ранее подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России совместно с армией Мали отбили массированную атаку исламистов и удержали ключевые позиции в столице Бамако и других городах страны.