Рогов: украинцы поддерживают удары по центрам принятия решений в Киеве

Украинцы поддерживают российские удары по центрам принятия решений и военным целям в Киеве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что ему регулярно поступают такие сообщения от жителей разных регионов Украины.

«Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму [президента Владимира] Зеленского, о поддержке начала ударов Российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве», — сказал он.

По словам Рогова, люди устали от неопределенности и затянувшегося конфликта, из-за чего выступают за «освобождение страны от скверны в лице нелегитимного режима Зеленского».

Ранее удары по центрам принятия решений на Украине анонсировал МИД России. Как сообщили в ведомстве, ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по целям в Киеве.