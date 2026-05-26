Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

В Старобельске благодаря действиям преподавателя удалось спасти 33 человека

Преподаватель Елена Юрьева смогла спасти десятки студентов во время атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Благодаря ее действиям сохранены 33 жизни, пишет KP.RU.

Как уточняет издание, 31-летняя женщина жила в соседнем с атакованным общежитии. Когда началась атака, в ближайшее здание начали сбегаться студенты, оказавшиеся под ударом. Там как раз оказалась и Юрьева, которая поняла, что оставаться рядом с эпицентром атаки нельзя.

«Я решила выводить детей подальше на улицу. Попросила охранницу Веронику открыть двери на кухне — там был эвакуационный выход. Сказала студентам сохранять спокойствие и слушать мои команды», — поделилась она.

Так, группа из нескольких десятков человек отправилась сначала по узким дворам, где они смогли успешно скрыться от украинских дронов. По дороге сотрудникам полиции была передана сильно пострадавшая студентка, ей оказали помощь.

В какой-то момент Юрьевой позвонила приятельница, сообщив, что детям можно укрыться в ее доме.

«Я ответила, что нас 33 человека. Она кричит в трубку: "Все ко мне". До ее дома было идти минут 10, он подальше от общаги находится. И я решила, что это будет самым верным решением, чтобы не сидеть ночью в кустах», — рассказала преподаватель.

Так дом подруги Юрьевой Софии стал для всех убежищем. Там ребята, многие из которых были ранены и босиком, дождались скорой. Всем была оказана помощь.

Ранее в Тульской области волонтеры спасли трехлетнюю девочку, которая провела сутки в лесу, благодаря кряканью.