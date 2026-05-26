Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:16, 26 мая 2026Экономика

Москву захлестнул шквалистый ветер

Синоптик Позднякова: Москву накрывает зона сильного ветра
Виктория Клабукова

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Москву захлестнул резкий ветер. Об этом в нацмессенджере «Макс» предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Московский регион оказался в зоне сильного ветра. Он уже усилился на севере области: в Шереметьево порывы ветра достигают 18 метров в секунду, и даже замечен шквал. К полудню сильный ветер охватит также столицу, ослабнув, по прогнозам синоптиков, только к восьми часам вечера.

В целях безопасности горожан просят оставаться дома, не укрываться под кроной деревьев и не парковать вблизи них автомобили, говорится в сообщении пресс-службы Городского хозяйства Москвы.

Ранее в Гидрометцентре объявили о введении в столичном регионе «желтого» уровня погодной опасности. Он продлится до девяти часов вечера вторника. Также в Подмосковье продолжает действовать предупреждение о пожарной опасности, местами ее уровень доходит до 4 класса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Новая стрижка Екатерины Варнавы вызвала споры в сети

    Экономические потрясения предсказали жителям европейской страны

    Россияне бросились за иностранной посудой

    Названы цели ударов российских войск за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok