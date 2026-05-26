13:20, 26 мая 2026

Россиянам назвали провоцирующие запор неочевидные привычки

Олег Давыдов

Фото: Cimata_Gijon / Shutterstock / Fotodom

Врач Татьяна Шаповаленко перечислила неочевидные привычки, которые могут спровоцировать запор. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», она раскрыла распространенные ошибки, вызывающие проблемы с дефекацией.

Шаповаленко назвала вредной для кишечника привычку есть на бегу. Также она заявила, что проблемы со стулом могут возникать из-за просмотра телевизора или общения во время приема пищи.

Ее слова подтвердила врач-гастроэнтеролог Ирина Носкова. Она рассказала, что из-за этих привычек человек плохо пережевывает пищу. «Когда мы проглатываем большие и недостаточно измельченные куски [пищи], они не могут полноценно пропитаться ферментами, и вследствие этого в тонком кишечнике такие куски не перевариваются и попадают в толстую кишку в полуобработанном виде. В результате формируются плотные, тяжелые каловые массы, продвижение которых затруднено», — объяснила механизм возникновения запора специалистка.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» дал совет тем, кто столкнулся с запором. Он заявил, что справиться с проблемой поможет один напиток.

