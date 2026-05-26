В Кремле высказались о реакции США на планы ударов по Киеву

Песков: Мы не располагаем информацией о реакции США на планы ударов по Киеву

Россия пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на планы Вооруженных сил (ВС) России относительно ударов по Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока мы такой информацией не располагаем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио раскрыл планы ВС России относительно ударов по Киеву. Также глава МИД обратил внимание Вашингтона на рекомендацию обеспечить эвакуацию американского персонала из столицы Украины. Российский министр подчеркнул, что это станет ответом на украинские удары, направленные против мирного населения и гражданских объектов на территории России.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.