Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 26 мая 2026Мир

В Кремле высказались о реакции США на планы ударов по Киеву

Песков: Мы не располагаем информацией о реакции США на планы ударов по Киеву
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетНаселение России:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на планы Вооруженных сил (ВС) России относительно ударов по Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока мы такой информацией не располагаем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио раскрыл планы ВС России относительно ударов по Киеву. Также глава МИД обратил внимание Вашингтона на рекомендацию обеспечить эвакуацию американского персонала из столицы Украины. Российский министр подчеркнул, что это станет ответом на украинские удары, направленные против мирного населения и гражданских объектов на территории России.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok