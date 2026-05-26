Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

14:31, 26 мая 2026

Офтальмолог Хелено: У людей с гипертонией повышается риск инсульта глаза
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Foxy / Shutterstock / Fotodom

Офтальмолог Присцилла Хелено заявила, что инсульт глаза, возникающий из-за острых проблем с кровообращением, требует немедленной медицинской помощи. В разговоре с изданием Terra она раскрыла главный симптом этого заболевания.

«Ни в коем случае нельзя игнорировать внезапную потерю зрения. Даже при отсутствии боли это неотложное медицинское состояние», — предупредила Хелено. Причем зачастую дело может ограничиться не полным исчезновением зрения, а лишь сильным его размытием, потемнением в глазах или появлением пятен перед глазами, пояснила она.

По словам врача, риск возникновения этого заболевания увеличивается у людей с гипертонией, сахарным диабетом, высоким уровнем холестерина в крови, ожирением и сердечно-сосудистыми патологиями. Кроме того, вероятность появления инсульта глаза повышает курение, добавила она.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев заявил, что от стресса можно ослепнуть. Однако сначала необходимо исключить органическую патологию, отметил он.

