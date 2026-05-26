«Почте России» собрались передавать госимущество даром

Сенатор Кутепов предложил передавать объекты под отделения «Почты России» даром

Совет Федерации рассмотрит законопроект за авторством главы экономического комитета Андрея Кутепова о безвозмездном предоставлении государственного и муниципального имущества для размещения отделений связи «Почты России». Об этом пишет РИА Новости.

Изменения предлагается ввести в закон «О защите конкуренции». В случае их утверждения, федеральный почтовый оператор сможет оптимизировать расходы. Впрочем, на заключенные ранее договоры аренды положения законопроекта не распространяются.

В обращении Кутепова на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского напоминается, что «Почта России» исполняет важную социальную функцию, «зачастую являясь единственной доступной возможностью для получения товаров и услуг».

Вместе с тем инициатива не допускает передачу прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования помещениями в целях размещения объектов почтовой связи другим лицам, чтобы не допустить их коммерческого использования в ущерб доходам бюджетов разных уровней.

Ранее отчет по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) показал, что в 2025 году выручка «Почты России» упала на 1,8 процента, до 215 миллиардов рублей, а валовая прибыль — на 12 процентов, до 8,1 миллиарда рублей. Убыток от продаж вырос на 16,7 процента, до 14,7 миллиарда рублей, а чистый убыток составил 18,7 миллиарда рублей.

В конце января этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», чтобы сотрудники не разбежались из-за низких зарплат.