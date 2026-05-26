Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

Сенатор Маслов заявил о поручении Матвиенко разобраться с налогами «Северстали»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налоговыми отчислениями «Северстали» в связи с возникающей угрозой выполнения социальных обязательств. Об этом рассказал член верхней палаты российского парламента от Вологодской области Роман Маслов, передают «Ведомости».

По его словам, компания, председателем совета директоров которой является богатейший бизнесмен России Алексей Мордашов, занимается возвратом налоговых переплат за последние годы. Между тем у бюджета Вологодской области нет финансовых возможностей для исполнения требований законодательства.

Сенатор указал, что запрашиваемые «Северсталью» средства, как правило, уже потрачены, поэтому Вологодской области приходится выделять их из действующего бюджета. По такому же пути идут и более мелкие компании, в результате только с февраля по апрель регион потерял на возвратах 3,3 миллиарда рублей налога на прибыль.

Это уже не первая претензия Матвиенко к Мордашову. Месяц назад она предложила предпринимателю «что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию».

В ответ на это в «Северстали» напомнили, что и сама компания, и другие активы бизнесмена находятся в российской юрисдикции, а не в каких-то офшорах. К тому же последнее в принципе невозможно с учетом того, что Мордашов давно уже находится под санкциями США, ЕС и других западных стран. Одновременно пресс-служба компании констатировала, что отрасль черной металлургии в России находится в глубоком кризисе, поэтому снижение налоговых поступлений от нее неприятно, но не связано с какой-то злонамеренностью или уходом от ответственности.

