Востребованность двухместного Су-57 оценили

Шеф-пилот Богдан: Двухместный Су-57Д заинтересует иностранных заказчиков

Двухместная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 заинтересует потенциальных иностранных заказчиков. Востребованность спарки Су-57Д оценил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот опытно-конструкторского бюро Сухого Сергей Богдан, передает ТАСС.

«Я считаю, что этот самолет очень нужен. Он будет очень востребован. Прежде всего, он будет востребован иностранными заказчиками. Очень важно при переучивании на любой тип самолета иметь аналогичную спарку», — сказал он.

По словам Богдана, особенностью Су-57Д стало практически полное сходство его характеристик с одноместным истребителем.

Ранее в мае стало известно, что прототип Су-57Д, который разработали в инициативном порядке, совершил первый испытательный полет.

В том же месяце обозреватель РИА Новости Андрей Коц писал, что двухместный Су-57Д сможет выполнять задачи лидера роя беспилотников.